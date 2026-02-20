Il concorso dei notai e il file dei risultati con appunti inappropriati | Carina Graziato Fenomeno

Il concorso dei notai ha attirato l’attenzione dopo che sono stati pubblicati i risultati con commenti discutibili accanto ai nomi dei candidati. Tra le valutazioni spuntano parole come «Carina», «Graziato» e «Fenomeno», scritte senza rispetto per la professionalità. Questi appunti, trovati sui documenti ufficiali, hanno sollevato polemiche tra gli esperti legali, che li considerano poco rispettosi. La vicenda evidenzia la presenza di commenti inappropriati durante il processo di valutazione, suscitando interrogativi sulla trasparenza delle procedure.

Accanto ai nomi dei candidati notai che hanno superato le prove scritte dell’esame del novembre 2024 sono comparsi una serie di appunti inappropriati. «Carina», «graziato», «fenomeno» sono alcune delle parole che si leggevano sul file Excel con i risultati degli esami. La commissione composta da 6 docenti universitari, 9 magistrati e 9 notai ha fatto sapere che il file è stato pubblicato per errore sul sito del Consiglio nazionale del Notariato. Ma il download è stato più veloce. E c’è chi ha notato che c’erano anche commenti sessisti e valutazioni inopportune. Oltre a una sfilata di nomi in codice ispirati ai nomi dei santi.🔗 Leggi su Open.online

