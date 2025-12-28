Garlasco i risultati dalle perizie | nuovi dubbi | Alterato il 73% dei file
Dopo l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007, le indagini iniziarono a focalizzarsi anche sull’aspetto informatico. Recenti perizie hanno rilevato che il 73% dei file analizzati potrebbe essere stato alterato, riaccendendo dubbi sulla solidità delle prove digitali. Questi risultati sollevano nuove questioni sulla ricostruzione dei fatti e sull’accuratezza delle evidenze presentate nel corso delle indagini.
Nelle ore immediatamente successive all’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nell’agosto del 2007, l’attenzione degli investigatori si concentrò su un fronte allora considerato cruciale, quello informatico. I computer finirono subito al centro delle verifiche, in una fase concitata in cui la priorità sembrava essere capire cosa potessero raccontare i file custoditi nei dispositivi della famiglia e di chi frequentava la casa. È in questo contesto che, fin dalle prime ore, si registrarono operazioni destinate a pesare a lungo sul destino delle prove digitali. >> Pensioni, cambia tutto con l’ultima decisione del governo: cosa c’è da sapere Come ricostruisce Il Giorno, già il 14 agosto, a poco più di ventiquattro ore dal ritrovamento del corpo, i carabinieri sequestrarono i computer della famiglia Poggi e quello di Alberto Stasi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Leggi anche: Garlasco, "alterato il 78% dei file": la mano che ha sabotato l'inchiesta?
Leggi anche: Garlasco, si va in aula per l’incidente probatorio. Lo scontro sulle perizie, il Dna di Sempio e le carte nascoste dei pm: cosa può succedere il 18 dicembre – Il video
Conclusa l'udienza dell'incidente probatorio sul caso Garlasco | Il legale dei Poggi: «Stasi colpevole, così si rovina la vita agli innocenti». Legale Sempio: «Accolte nostre obiezioni»; Garlasco, chiusa la discussione sul DNA di Sempio: Stasi lascia il tribunale assediato dai cronisti; Garlasco, finita l'udienza. Polemica sulla presenza di Alberto Stasi in aula; Delitto di Garlasco: la storia di Chiara Poggi e le nuove indagini.
Garlasco: la nuova sequenza dell'omicidio potrebbe scagionare Stasi, il mistero sul concorso per omicidio di Sempio - La possibilità di una nuova ricostruzione della sequenza dell’omicidio riapre nuove strategie difensive per Stasi, mentre sul fronte delle indagini su Sempio restano domande senza risposta. libero.it
Garlasco, l’ex capo del Ris accusa: “La perizia sul DNA scritta per accontentare qualcuno”. Nuovi dubbi sulla condanna di Stasi - L’ex comandante del Ris, Giampietro Lago, critica duramente la perizia sul DNA che portò alla condanna di Stasi ... affaritaliani.it
Delitto di Garlasco, risultati perizia Dna/ Cataliotti: “Vale zero, ottenuti su un possibile artefatto” - Il delitto di Garlasco a Storie Italiane con le parole degli avvocati di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti e Angela Taccia: ecco cos'han detto ... ilsussidiario.net
Caso Garlasco, nei pc di Alberto e Chiara il possibile movente?
Garlasco, scontro sul Dna di Sempio: «Risultati cristallizzati». «Non è la prova regina». Il giallo del verbale scritto a mano x.com
Garlasco, scontro sul Dna di Sempio: «Risultati cristallizzati». «Non è certo la prova regina». Il giallo del verbale scritto a mano nel 2014 - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.