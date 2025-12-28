Garlasco i risultati dalle perizie | nuovi dubbi | Alterato il 73% dei file

Dopo l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007, le indagini iniziarono a focalizzarsi anche sull’aspetto informatico. Recenti perizie hanno rilevato che il 73% dei file analizzati potrebbe essere stato alterato, riaccendendo dubbi sulla solidità delle prove digitali. Questi risultati sollevano nuove questioni sulla ricostruzione dei fatti e sull’accuratezza delle evidenze presentate nel corso delle indagini.

Nelle ore immediatamente successive all’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nell’agosto del 2007, l’attenzione degli investigatori si concentrò su un fronte allora considerato cruciale, quello informatico. I computer finirono subito al centro delle verifiche, in una fase concitata in cui la priorità sembrava essere capire cosa potessero raccontare i file custoditi nei dispositivi della famiglia e di chi frequentava la casa. È in questo contesto che, fin dalle prime ore, si registrarono operazioni destinate a pesare a lungo sul destino delle prove digitali. >> Pensioni, cambia tutto con l’ultima decisione del governo: cosa c’è da sapere Come ricostruisce Il Giorno, già il 14 agosto, a poco più di ventiquattro ore dal ritrovamento del corpo, i carabinieri sequestrarono i computer della famiglia Poggi e quello di Alberto Stasi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Garlasco, "alterato il 78% dei file": la mano che ha sabotato l'inchiesta?

Leggi anche: Garlasco, si va in aula per l’incidente probatorio. Lo scontro sulle perizie, il Dna di Sempio e le carte nascoste dei pm: cosa può succedere il 18 dicembre – Il video

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Conclusa l'udienza dell'incidente probatorio sul caso Garlasco | Il legale dei Poggi: «Stasi colpevole, così si rovina la vita agli innocenti». Legale Sempio: «Accolte nostre obiezioni»; Garlasco, chiusa la discussione sul DNA di Sempio: Stasi lascia il tribunale assediato dai cronisti; Garlasco, finita l'udienza. Polemica sulla presenza di Alberto Stasi in aula; Delitto di Garlasco: la storia di Chiara Poggi e le nuove indagini.

Garlasco: la nuova sequenza dell'omicidio potrebbe scagionare Stasi, il mistero sul concorso per omicidio di Sempio - La possibilità di una nuova ricostruzione della sequenza dell’omicidio riapre nuove strategie difensive per Stasi, mentre sul fronte delle indagini su Sempio restano domande senza risposta. libero.it