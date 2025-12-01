Catania | focus dei notai sul passaggio generazionale dei patrimoni familiari

ABBONATI A DAYITALIANEWS Monastero dei Benedettini: notariato, magistratura e accademici a confronto IN ITALIA 4,5 MILIONI DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE: FOCUS DEI NOTAI DI CATANIA SUL PASSAGGIO GENERAZIONALE DEI PATRIMONI FAMILIARI CATANIA – In un quadro economico e normativo in continua evoluzione, il futuro di famiglie e imprese assume grande rilevanza. Un tema su cui si sono accessi i riflettori del convegno “Il passaggio generazionale dei patrimoni familiari: accademia, magistratura e notariato a confronto”, organizzato dal Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Catania e Caltagirone, in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

