Università la nuova rettrice di Torino sta con i precari | Sostegno contro il problema enorme del precariato Università pubblica aggredita dai privati che sfruttano il definanziamento

La nuova rettrice dell’Università di Torino, Cristina Prandi, ha espresso il suo sostegno ai precari dell’ateneo, sottolineando la necessità di affrontare il problema del precariato. Nel suo primo intervento durante il Senato accademico, ha ribadito l’impegno a rappresentare le istanze dei lavoratori precari, evidenziando come l’università pubblica sia sotto pressione da parte di privati e del definanziamento.

"Non posso che ribadire il mio sostegno contro questo problema enorme del precariato". A dirlo è la nuova rettrice dell'Università di Torino Cristina Prandi che nel giorno del suo primo Senato accademico ha incontrato l'assemblea precaria universitaria esprimendo il suo sostegno alla lotta dei precari pur specificando di portare avanti le istanze da dentro le istituzioni. "Per tutto quello che riesco e riusciamo a fare all'interno dell'autonomia della nostra università, noi lo facciamo – ha detto la rettrice – sulla una posizione politica rispetto al ministero, lo faccio da dentro le istituzioni".

