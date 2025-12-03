I reali danesi hanno addobbato l' albero con i figli E il video diffuso da corte mostra una nuova grande felicità della royal family del nord
Natale. Quel periodo dell’anno in cui si aspira alla serenità. Soprattutto in famiglia. Un tentativo più che evidente alla corte danese dove, ad ogni dicembre, re Frederik, 57 anni, e la regina Mary, 53, si impegnano per regalare ai loro figli – e, perché no, anche ai sudditi – l’idea di un clima disteso e sereno all’interno delle mura di palazzo. Basta guardare il video natalizio diffuso dai reali nei giorni scorsi sui social. Un filmato molto simile a quelli degli anni precedenti e che mostra il sovrano e la moglie felici mentre addobbano l’albero in compagnia dei quattro eredi. Insieme a lori ci sono tutti: Christian, il primogenito, in congedo temporaneo dalla vita militare. 🔗 Leggi su Amica.it
Scopri altri approfondimenti
FASHION REALI! I principi Pavlos e Marie Chantal di Grecia e Danimarca alla Royal Albert Hall per i Fashion Awards 2025. Candido look per la principessa, grande appassionata di moda tanto da aver creato la sua linea per bambino che proprio in questi gior - facebook.com Vai su Facebook
Un pezzo unico della storia delle nozze reali sarà messo all'asta in Danimarca Vai su X