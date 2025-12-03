Natale. Quel periodo dell’anno in cui si aspira alla serenità. Soprattutto in famiglia. Un tentativo più che evidente alla corte danese dove, ad ogni dicembre, re Frederik, 57 anni, e la regina Mary, 53, si impegnano per regalare ai loro figli – e, perché no, anche ai sudditi – l’idea di un clima disteso e sereno all’interno delle mura di palazzo. Basta guardare il video natalizio diffuso dai reali nei giorni scorsi sui social. Un filmato molto simile a quelli degli anni precedenti e che mostra il sovrano e la moglie felici mentre addobbano l’albero in compagnia dei quattro eredi. Insieme a lori ci sono tutti: Christian, il primogenito, in congedo temporaneo dalla vita militare. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - I reali danesi hanno addobbato l'albero con i figli. E il video diffuso da corte mostra una nuova grande felicità della royal family del nord