I reali danesi hanno addobbato l' albero con i figli E il video diffuso da corte mostra una nuova grande felicità della royal family del nord

Amica.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Natale. Quel periodo dell’anno in cui si aspira alla serenità. Soprattutto in famiglia. Un tentativo più che evidente alla corte danese dove, ad ogni dicembre, re Frederik, 57 anni, e la regina Mary, 53, si impegnano per regalare ai loro figli – e, perché no, anche ai sudditi – l’idea di un clima disteso e sereno all’interno delle mura di palazzo. Basta guardare il video natalizio diffuso dai reali nei giorni scorsi sui social. Un filmato molto simile a quelli degli anni precedenti e che mostra il sovrano e la moglie felici mentre addobbano l’albero in compagnia dei quattro eredi. Insieme a lori ci sono tutti: Christian, il primogenito, in congedo temporaneo dalla vita militare. 🔗 Leggi su Amica.it

