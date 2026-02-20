Il Circo Orfei dice addio agli animali l’annuncio di Stefano e Brigitta Boccoli

Il Circo Orfei ha deciso di eliminare gli animali dagli spettacoli, una scelta annunciata da Stefano e Brigitta Boccoli. Questa decisione arriva dopo oltre 35 anni di performance, durante i quali lo spettacolo ha attirato migliaia di spettatori in tutta Italia. La famiglia circense ha spiegato che il cambiamento mira a rispettare maggiormente il benessere degli animali e a rinnovare l’offerta artistica. La notizia ha suscitato reazioni tra il pubblico e gli appassionati di spettacoli circensi.

Dopo oltre trentacinque anni di spettacoli che hanno incantato generazioni, la famiglia circense più celebre d'Italia scrive un nuovo capitolo. Stefano Nones Orfei e Brigitta Boccoli hanno annunciato una decisione storica: non ci saranno più animali negli spettacoli. Una scelta che segna una svolta importante, ponendo finalmente al centro della scena il loro benessere. Addio animali nel Circo Orfei, Stefano lascia il lavoro di domatore. "Una scelta doverosa, dettata dai tempi oramai cambiati e che segna la fine di un'era: quella di Moira degli elefanti", ha spiegato al Corriere della Sera Stefano Orfei Nones.