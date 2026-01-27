Genova dice no al circo con gli animali | divieto di attendamento per Africa di Paolo Orfei

La città di Genova ha deciso di vietare l’attendamento di circhi con animali, escludendo lo spettacolo “Africa” di Paolo Orfei. La misura si inserisce in un percorso di tutela del benessere animale e di rispetto delle normative vigenti. Il Comune ha negato il permesso e si sta promuovendo una mozione per sollecitare l’adozione di leggi più restrittive a livello nazionale.

Il Comune di Genova nega il permesso all'attendamento a un circo che ancora usa animali negli spettacoli e viene presentata anche una mozione per sollecitare il Governo ad attuare la Legge delega n. 106 del 2022 che bandisce la presenza di animali in tutti gli spettacoli.

