Il ciclone Harry porta in superfice alcuni ordigni bellici | via alle operazioni di bonifica in mare

Il ciclone Harry ha causato il ritiro di alcuni ordigni bellici nascosti nel mare vicino a Catania. La forte tempesta ha smosso i detriti sul fondale, portando alla luce bombe e munizioni risalenti alla Seconda guerra mondiale. Le autorità hanno immediatamente avviato le operazioni di bonifica per evitare rischi alla navigazione e alla sicurezza. I sommozzatori lavorano giorno e notte per rimuovere le mine e i residuati trovati a profondità variabili. La zona rimane sotto stretta sorveglianza delle forze dell’ordine.

Il ciclone Harry non ha arrecato solo danni alla costa catanese, ma ha riportato alla luce anche diversi residuati bellici presenti nel medio fondale. Il moto ondoso, con una forza mai vista almeno negli ultimi 60 anni, ha "spinto" verso l'alto alcune bombe che, man mano, vengono avvistate dai subacquei e segnalate alle autorità. Nei giorni scorsi, il gruppo operativo subacquei-nucleo Sdai di Augusta, in collaborazione con la guardia costiera etnea, ha effettuato il recupero e la successiva bonifica di 6 proiettili di medio calibro, 2 mine antiuomo, 1 bomba da mortaio ed una bomba d'aereo da 500 libre.