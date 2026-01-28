Ordigni bellici lungo la costa di Molfetta | completate le operazioni di bonifica

Dopo settimane di lavoro, le operazioni di bonifica sulla costa di Molfetta sono terminate. Esercito e Marina militare hanno rimosso gli ordigni bellici che avevano scoperto lungo la spiaggia. Ora si può tornare alla normalità e riprendere le attività sulla spiaggia senza timori.

Si sono concluse in questi giorni le operazioni di bonifica da residuati bellici sulla costa di Molfetta, che hanno coinvolto Esercito italiano e Marina militare.Il ritrovamento di ordigni bellici Le operazioni si sono rese necessarie ij seguito al ritrovamento di ordigni risalenti alla Seconda Guerra mondiale, e sono state caratterizzate da un elevato livello di complessità per la tipologia e la dislocazione dei residuati bellici e sono state condotte dagli artificieri dell'11° reggimento genio guastatori dell'Esercito Italiano, in collaborazione con i Palombari del Nucleo S.D.A.I. (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) di Taranto, articolazione del Gruppo Operativo Subacquei di COMSUBIN della Marina Militare, specializzato nelle operazioni di sminamento e neutralizzazione di ordigni esplosivi.

