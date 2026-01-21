Ciclone Harry danni anche alle spiagge di Eraclea e Bovo Marina | pineta decimata dal mare

Le recenti mareggiate causate dal passaggio del ciclone Harry hanno intensificato l’erosione delle spiagge di Eraclea e Bovo Marina. La pineta lungo questa costa è stata gravemente danneggiata, con la spiaggia che ha subito un ulteriore deterioramento. Questi eventi naturali stanno influenzando significativamente il paesaggio e l’ambiente delle aree interessate, tra Cattolica Eraclea e Montallegro.

Le mareggiate provocate dal passaggio del ciclone Harry hanno ulteriormente accelerato l'erosione dell'ampio tratto di costa compreso tra le spiagge di Eraclea Minoa e Bovo Marina, ricadenti rispettivamente nei territori comunali di Cattolica Eraclea e Montallegro.

Danni anche alle spiagge di Eraclea e Bovo Marina: pineta decimata dal mare in tempestaLe recenti mareggiate causate dal passaggio del ciclone Harry hanno accentuato l’erosione delle spiagge di Eraclea e Bovo Marina.

Danni del ciclone Harry, si valuta la sospensione delle attività nelle scuole anche per domaniIl sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha aggiornato sulla situazione causata dal ciclone Harry, evidenziando i danni subiti.

