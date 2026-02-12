Il ciclo virtuoso continua | Nonostante l’annata difficile le imprese credono nel futuro

Le aziende di Modena e provincia continuano a credere nel futuro, anche dopo un anno difficile. Le Top 500 imprese hanno registrato segnali di calo nel 2024, a causa dell’incertezza internazionale e della crisi in Germania, il principale mercato di sbocco. Nonostante le difficoltà, molte di loro non mollano e puntano a riprendersi.

di Stefano Montanari e Ulpiana Kocollari Le Top 500 aziende di Modena e provincia hanno sofferto nel 2024 il clima d’incertezza internazionale ed in particolar modo la crisi tedesca, principale mercato di sbocco della propria manifattura, così molti segni meno sono emersi dal confronto dei parametri analizzati con quelli dell’esercizio 2023. I ricavi anzitutto hanno segnato il passo mostrando un arretramento medio del 1,1% suddiviso tuttavia in modo disomogeneo nella distribuzione. Le società più piccole appartenenti al primo quartile, infatti, hanno subito un calo molto rilevante, complessivamente prossimo al 12%, mentre le società appartenenti agli ultimi due quartili, ossia le medie e grandi aziende, hanno mostrato rispettivamente una leggera crescita (+0,8%) e un leggero calo (-0,8%) rispetto all’esercizio precedente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

