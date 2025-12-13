Il Cesena cerca una pronta reazione dopo le recenti delusioni, con l’obiettivo di risalire in classifica. Mignani mette in guardia dal non sottovalutare il Mantova, avversario da affrontare con determinazione. Questa sfida rappresenta un’opportunità importante per riscattarsi e riprendere il cammino verso risultati positivi.

Sulla carta si profila l’occasione migliore per far dimenticare in fretta i due punti buttati via a Padova. Ma solo sulla carta perché proprio la gara in Veneto, praticamente vinta fino al cross senza pretese che in pieno recupero ha regalato il pareggio ai locali, dimostra che in serie B non ci sono certezze. Men che meno contro il Mantova che oggi pomeriggio sarà ospite al Manuzzi. Terzultimo in classifica, ma capace di giocare bene e mettere in difficoltà chiunque. Cesena generoso, è successo spesso che arrivino i complimenti degli avversari che però si prendono punti immeritati. Difetto congenito della squadra o momento particolare che passerà? "Secondo me è importante la continuità di prestazione. Ilrestodelcarlino.it

Il Cesena vuole tornare subito a correre. Mignani: "Mantova da non sottovalutare" - Bianconeri tutti a disposizione e pronti a recuperare i 2 punti buttati via a Padova. ilrestodelcarlino.it