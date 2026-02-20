Concorso per notai online per errore un file con i giudizi sui candidati | Carina fenomeno Il Pd se la prende col governo
Un errore sul sito del Consiglio nazionale del notariato ha portato alla diffusione involontaria di un file con i giudizi sui candidati al concorso del novembre 2024. Il documento, visibile online, conteneva commenti come
Il documento (poi rimosso) era stato caricato sul sito del Consiglio nazionale del notariato. Il Codacons valuta se chiedere l'annullamento della prova. Serracchiani annuncia un'interrogazione parlamentare: "Il ministro della giustizia ha il dovere di vigilare Sul sito del Consiglio nazionale del notariato è stato pubblicato per sbaglio un documento con i nomi dei candidati al concorso che hanno superato le prove scritte dell'esame del novembre 2024. Si tratta di un foglio Excel che probabilmente era a uso interno della commissione, visto che in una colonna ci sarebbero i commenti dei componenti: nove magistrati, sei professori e nove notai.
