Concorso per notai online per errore un file con i giudizi sui candidati | Carina fenomeno Il Pd se la prende col governo

Un errore sul sito del Consiglio nazionale del notariato ha portato alla diffusione involontaria di un file con i giudizi sui candidati al concorso del novembre 2024. Il documento, visibile online, conteneva commenti come

INTERVISTA Jennifer Garner: "L'equilibrio tra maternità e lavoro è difficile. Perdi sempre un po' te stessa" Il documento (poi rimosso) era stato caricato sul sito del Consiglio nazionale del notariato. Il Codacons valuta se chiedere l'annullamento della prova. Serracchiani annuncia un'interrogazione parlamentare: "Il ministro della giustizia ha il dovere di vigilare Sul sito del Consiglio nazionale del notariato è stato pubblicato per sbaglio un documento con i nomi dei candidati al concorso che hanno superato le prove scritte dell'esame del novembre 2024. Si tratta di un foglio Excel che probabilmente era a uso interno della commissione, visto che in una colonna ci sarebbero i commenti dei componenti: nove magistrati, sei professori e nove notai.🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Concorso per notai, quei giudizi sui candidati caricati online per errore: «È carina», «graziato», «fenomeno»

Leggi anche: “Carina”, “fenomeno”, “garibaldino”. Online per errore il file con le note sui candidati al concorso per notai

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.