A Marco Amore il Premio Laurentum ' Siae Giovani Talenti'

Il poeta Marco Amore ha ricevuto il Premio Laurentum ‘Siae Giovani Talenti’ durante la cerimonia nella Sala della Lupa della Camera dei Deputati, a Palazzo Montecitorio, in occasione della XXXIX edizione.

Roma, 16 dic.(Adnkronos) - Va al poeta Marco Amore il Premio Laurentum ‘Siae Giovani Talenti', consegnato durante la cerimonia di premiazione della XXXIX edizione nella Sala della Lupa della Camera dei Deputati, a Palazzo Montecitorio. “Mentre divide la propria attività fra il mondo dell'arte contemporanea (progettando mostre ed eventi) e il settore della finanza agevolata - recita la motivazione - il giovane Marco Amore scrive versi volutamente antilirici, versi che hanno qualcosa di simile a taglienti collage cubisti, a puzzle spigolosi e disimmetrici, a intarsi d'immagini segnate dal caos della nostra società squilibrata. 🔗 Leggi su Iltempo.it

