Nella zona di San Cristoforo, a Catania, la Polizia di Stato ha individuato un ordigno artigianale in una cantina, durante un’operazione di controllo del territorio. Il dispositivo, potenzialmente in grado di causare danni, è stato prontamente messo sotto sequestro. L’intervento si inserisce in un’attività di prevenzione e tutela del quartiere, senza che si registrino ulteriori conseguenze o rischi immediati.

Il ritrovamento nel quartiere San Cristoforo. Un ordigno artigianale ad alto potenziale è stato scoperto dalla Polizia di Stato durante un'operazione di controllo del territorio nel quartiere San Cristoforo, a Catania. La bomba, installata all'interno di una struttura in ferro, era con ogni probabilità destinata a far saltare un bancomat ed è stata rinvenuta nelle cantine di uno stabile residenziale. Il fiuto dei cani e il covo scoperto. A individuare il nascondiglio sono stati i poliziotti della squadra cinofili della Questura di Catania. Grazie ai cani addestrati alla ricerca di esplosivi, gli agenti hanno scoperto un vero e proprio covo, all'interno del quale erano nascosti l'ordigno dalla portata potenzialmente micidiale e numerosi attrezzi utilizzati per scardinare sportelli automatici e punti di prelievo.

© Dayitalianews.com - Ordigno pronto per far esplodere un bancomat: bomba scoperta in una cantina a San Cristoforo

Negozio di arredamento a Laterza devastato da una bomba, 46enne arrestato: perché ha fatto esplodere l'ordigno

San Cristoforo, scoperta una base di spaccio e una crack room: arrestati due giovanissimi

