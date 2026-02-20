Il capo degli anestesisti | Evitato ogni accanimento terapeutico va tutelata la dignità del bimbo La fine è questione di ore

Il capo degli anestesisti di Napoli ha dichiarato che si è evitato ogni accanimento terapeutico e si punta a tutelare la dignità del bambino. La causa del suo intervento è la condizione critica in cui si trova, con la fine che sembra vicina e stimata in poche ore. La decisione di sospendere le apparecchiature di supporto si basa sulla volontà di rispettare il più possibile il percorso naturale della vita del piccolo. La famiglia si trova di fronte a una scelta difficile in questa fase delicata.

Napoli – «Quando un paziente si trova al termine della propria vita, risulta ragionevole considerare l’interruzione delle apparecchiature di sostegno vitale». Queste le parole misurate del professor Giuseppe Servillo, ordinario di Anestesia e Rianimazione presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, primario della struttura complessa di Anestesia e Rianimazione al Secondo Policlinico di Napoli, e presidente del Collegio Italiano dei Professori di Anestesia e Rianimazione. Il bimbo dal ‘cuore bruciato’ non ha più speranza: inizia la cura del dolore. La madre: “Con lui fino alla fine” La condizione clinica del piccolo Domenico è appesa a un filo sottilissimo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

