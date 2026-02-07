Giornata contro il bullismo Lancellotta FdI | La dignità di ogni ragazza e ragazzo va difesa sempre lo Stato stia con le vittime senza ambiguità e potenzi il ruolo della scuola

In tutta Italia, si moltiplicano le iniziative per sensibilizzare sul tema del bullismo. Elisabetta Lancellotta di Fratelli d’Italia invita lo Stato a stare vicino alle vittime e a rafforzare il ruolo della scuola. La deputata chiede azioni concrete per difendere la dignità di ogni ragazzo e ragazza, senza ambiguità.

In occasione della Giornata contro il bullismo, Elisabetta Lancellotta (FdI) chiede alle istituzioni di rafforzare la prevenzione. La deputata condanna ogni sopraffazione e ribadisce la necessità di strumenti di tutela: "Lo Stato deve stare senza ambiguità dalla parte delle vittime e di chi è più fragile". L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

