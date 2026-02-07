Giornata contro il bullismo Lancellotta FdI | La dignità di ogni ragazza e ragazzo va difesa sempre lo Stato stia con le vittime senza ambiguità e potenzi il ruolo della scuola

In tutta Italia, si moltiplicano le iniziative per sensibilizzare sul tema del bullismo. Elisabetta Lancellotta di Fratelli d’Italia invita lo Stato a stare vicino alle vittime e a rafforzare il ruolo della scuola. La deputata chiede azioni concrete per difendere la dignità di ogni ragazzo e ragazza, senza ambiguità.

In occasione della Giornata contro il bullismo, Elisabetta Lancellotta (FdI) chiede alle istituzioni di rafforzare la prevenzione. La deputata condanna ogni sopraffazione e ribadisce la necessità di strumenti di tutela: "Lo Stato deve stare senza ambiguità dalla parte delle vittime e di chi è più fragile". L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Un grave episodio di violenza si è verificato in una scuola italiana, dove un ragazzo ha ucciso un compagno durante un confronto.

Giornata nazionale contro il bullismo: un fenomeno che attecchisce nella solitudine delle vittimeAbbiamo seguito due iniziative organizzate in Veneto: a Venezia dalla Fondazione Libra e a Padova dall'Ordine degli Avvocati ... rainews.it

Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo: i dati in ItaliaNel corso del 2025, in Italia, Telefono Azzurro ha gestito 181 casi di bullismo e 24 casi di cyberbullismo. Le segnalazioni hanno riguardato prevalentemente attacchi legati alle caratteristiche ... tg24.sky.it

Oggi è la Giornata internazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. Una giornata che ci ricorda che le parole, anche online, non sono mai innocue. Le shitstorm sono una forma di violenza collettiva che può isolare, distruggere e spingere una persona fino a

Il #7febbraio è la Giornata contro il #bullismo e il #cyberbullismo. Istituita nel 2017 dal Ministero, la giornata è un'occasione per riflettere su questo fenomeno e sugli strumenti utili a contrastarlo.