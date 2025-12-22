Stefano Versace | Bilancio Salernitana Non è sostenibilità è accanimento terapeutico

L’imprenditore Stefano Versace ha scritto un lungo post prendendo come spunto il bilancio della Salernitana. Nel suo intervento, ha evidenziato le criticità finanziarie del club, sottolineando come le strategie adottate sembrino più un tentativo di salvataggio a breve termine che una reale prospettiva di sostenibilità. La sua analisi invita a riflettere sulla gestione economica del club e sulle possibili soluzioni future.

L’imprenditore Stefano Versace ha scritto un lungo post prendendo come spunto il bilancio della Salernitana. Le sue parole toccano un’importante fetta del mondo del calcio professionistico. Soprattutto chi non ha holding o finanziarie alle spalle rischia di perdere molto più di quanto investe. Di seguito le parole dell’imprenditore. Stefano Versace: “Parliamo di numeri, perché i numeri non fanno ricorso al TAR”. Così l’imprenditore: “Ho letto il bilancio depositato dalla Salernitana. Ed è una lettura illuminante. Non perché insegni come gestire bene una società di calcio, ma perché mostra senza filtri come funziona davvero il calcio italiano, quello vero, non quello raccontato nei bar o sui social quando fa comodo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

