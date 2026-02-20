Nayt, rapper romano, ha deciso di partecipare per la prima volta a Sanremo 2026 portando il brano

C antante intenso, riflessivo e con uno sguardo sempre rivolto alla società, Nayt debutta quest’anno a Sanremo 2026 tra i Big con il brano Prima che. Con all’attivo già dieci dischi, il rapper romano è pronto a far conoscere anche al grande pubblico la sua musica tra rap e urban e i suoi testi diretti che lo hanno reso una delle voci più amate della sua generazione. Sanremo 2026 sbarca al Quirinale: il presidente Mattarella riceve i Big X Leggi anche › Sanremo 2026: le pagelle alle canzoni dei 30 big in gara Nayt a Sanremo 2026 con il brano Prima che. Il testo e il significato della canzone. Scritto da Nayt e prodotto da Zef, Prima che è un brano nato dall’esigenza di interrogarsi su cosa resta quando si tolgono tutte le strutture sociali, i costumi e le abitudini che spesso si frappongono nei rapporti umani.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il cantante romano per la prima volta a Sanremo con una canzone sincera e intensa. Nella serata delle Cover porterà De André insieme a Joan Thiele

