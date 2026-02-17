Sanremo Mara Venier nella serata delle cover; Clerici in pole position per il 2027

Mara Venier parteciperà alla serata delle cover a Sanremo, dopo aver confermato la sua presenza con un post sui social. La conduttrice si prepara a interpretare brani di artisti famosi, portando sul palco la sua energia e il suo entusiasmo. Nel frattempo, Antonella Clerici sembra essere in vantaggio per condurre l’edizione del 2027, anche se si fanno anche i nomi di Savino e De Martino come possibili alternative. La scelta ufficiale arriverà nei prossimi mesi, quando si definiranno i dettagli della prossima edizione del festival.

Novità in vista per Sanremo: Mara Venier è prevista nella serata delle cover, mentre Antonella Clerici è in pole position per il 2027, ma c'è anche l'ipotesi Savino e De Martino Manca una settimana esatta al festival di Sanremo e le indiscrezioni pullulano, mentre manca ancora qualche annuncio di Carlo Conti. Adesso Il Messaggero rivela che c’è un posto per Mara Venier nella serata delle cover, ma non come co-conduttrice, come successe nel 2020, bensì per accompagnare una delle performance più chiacchierate: quella di Ditonellapiaga e TonyPitony (di cui ci ha parlato la stessa artista). 🔗 Leggi su Ildifforme.it

