Zelig | tutto quello che c’è da sapere sullo show che festeggia 30 anni

Zelig, storico show comico italiano, celebra i suoi primi 30 anni con una nuova stagione. Dal 12 gennaio 2026, ogni lunedì alle 21:40 su Canale 5, il programma torna in onda con anticipazioni sui comici, numero di puntate e modalità di streaming. Un appuntamento importante per gli appassionati di comicità, che riprende il suo percorso di successo dopo tre decenni di intrattenimento.

Zelig (30 anni): anticipazioni, comici, quante puntate e streaming. Da lunedì 12 gennaio 2026 alle ore 21,40 (circa) su Canale 5 va in onda Zelig, lo storico show comico che torna in onda per festeggiare i suoi primi trent’anni. Il comic show più longevo della televisione italiana, firmato Gino e Michele e Giancarlo Bozzo, vanta 150 puntate in prima serata, 120 in seconda serata, oltre 500 ore di registrazione e più di 200 comici passati sul palco. Quattro puntate che vedono al timone la storica coppia formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. 🔗 Leggi su Tpi.it

Leggi anche: Gigi e Vanessa insieme: tutto quello che c'è da sapere sullo show

