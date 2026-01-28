Oggi si celebra la Giornata Internazionale dei Lego, che cade il 28 gennaio. Questa ricorrenza ricorda il deposito del brevetto del primo mattoncino, avvenuto nel 1958 a opera di Godtfred Kirk Christiansen, figlio del fondatore dell’azienda di Billund, in Danimarca. Una data che rende omaggio a un’iconica invenzione amata in tutto il mondo.

S i festeggia il 28 gennaio la Giornata Internazionale dei Lego, che ricorda il deposito del brevetto del mattoncino originale, avvenuto nel 1958, da parte di Godtfred Kirk Christiansen, terzogenito del fondatore dell’azienda nata a Billund, in Danimarca. Lego Smart Brick: il mattoncino intelligente che dà voce alle costruzioni X Leggi anche › LEGO compie 90 anni di mattoncini straordinari Lego, la storia dei famosi mattoncini. Ls storia del marchio, in realtà, è più antica. A fondarlo, nel 1932, fu il designer Ole Kirk Christiansen, che produceva giocattoli in legno: Lego, infatti, è una parola che sta per “leg godt”, che in danese significa “giocare bene”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sapevate che i mattoncini Lego hanno una Giornata internazionale? Si festeggia il 28 gennaio. Ecco perché (e tutto quello che c'è da sapere sulla loro storia)

Approfondimenti su Lego Giornata

Ultime notizie su Lego Giornata

