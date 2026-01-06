Il Bsc Arezzo in campo nel primo campionato italiano di Baseball5

Il Bsc Arezzo prenderà parte al primo campionato italiano di Baseball5, iniziato domenica 18 gennaio con la fase regionale toscana a Palazzo del Pero. La partecipazione della società aretina rappresenta un passo importante per lo sviluppo di questa versione urbana e veloce del baseball, giocata con squadre di cinque atleti senza l’uso di mazze e guantoni. L’iniziativa riflette l’impegno delle federazioni nel promuovere sport innovativi e accessibili.

Arezzo, 6 gennaio 2026 – Il Bsc Arezz o in campo nel primo campionato italiano di Baseball5. La società aretina parteciperà all'edizione inaugurale di un nuovo torneo nazionale che, al via domenica 18 gennaio con la fase regionale toscana ospitata dalla palestra di Palazzo del Pero, testimonia la volontà della federazione di investire nello sviluppo di una versione rapida e urbana del baseball che viene giocata su campi di piccole dimensioni da soli cinque atleti per squadra, senza mazze e guantoni. Il primo turno di campionato vedrà il Bsc Arezzo opposto al Nuove Pantere Lucca nella categoria Élite in un incontro che definirà la squadra della Toscana che meriterà il pass per le finali nazionali in calendario a febbraio nella trevigiana Montebelluna.

