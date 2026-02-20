Il bimbo con il cuore bruciato inizierà la terapia per il dolore | Non ha più speranze

Il bambino di Napoli, che ha ricevuto un cuore danneggiato, ha perso ogni speranza di sopravvivere. La sua condizione ha portato il medico a decidere di iniziare una terapia per alleviare il dolore. La richiesta di un nuovo trapianto è stata respinta, lasciando il piccolo senza possibilità di intervento. Ora i medici si concentrano sul miglioramento della qualità di vita del bambino, che si trova in condizioni molto critiche. La famiglia attende con ansia ogni novità sulle cure in corso.

La decisione dei familiari concordata con i medici dell'ospedale di Napoli: "Non si tratta di eutanasia, ma evita gli accanimenti terapeutici". Come funziona la pianificazione condivisa delle cure Il "no" al nuovo trapianto ha definitivamente spento le speranze per il bambino ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli al quale è stato trapiantato un cuore "bruciato", da oggi verrà intrapreso un percorso per l'alleviamento delle sofferenze. Ad annunciare la decisione è stata la mamma del bimbo, con accanto il legale che rappresenta la famiglia, intervenendo in diretta tv alla trasmissione Dritto e Rovescio su Rete 4. Bimbo con il cuore "bruciato", iniziato il percorso per il fine vita. «Inizierà le cure per il dolore. Non ci sono speranze»Un bambino con il cuore gravemente danneggiato ha avviato il percorso verso il fine vita, dopo aver ricevuto il via libera dall'ospedale Monaldi. Il bimbo dal 'cuore bruciato' non ha più speranza: inizia la cura del dolore. La madre: "Con lui fino alla fine"Domenico, il bambino con il cuore gravemente danneggiato, si prepara ad affrontare il dolore con una nuova terapia, dopo che la giustizia ha negato un secondo trapianto. Argomenti discussi: Il bimbo con il cuore bruciato non è più trapiantabile, ma il medico vuole rioperarlo. La mamma: Non mollo; In piazza per il bimbo trapiantato, veglia e fiaccolata. Presto nuovi indagati; Cosa può succedere adesso al bimbo col cuore bruciato; Il bimbo con il cuore bruciato resta in lista. I medici: Condizioni gravi, ma stabili. Bimbo trapiantato con cuore danneggiato, il numero degli indagati potrebbe salireMentre la mamma del piccolo Domenico, il bambino di Napoli al quale è stato trapiantato un cuore danneggiato, resta accanto al suo bambino, le indagini vanno avanti. Il caso, che da giorni sta ... Bimbo con il cuore bruciato, la madre: Mi hanno confermato che oggi è ancora possibile il trapiantoEmorragia cerebrale, infezione attiva e insufficienza multiorgano rendono impossibile un secondo intervento per il bambino di due anni e mezzo ... Sono finite le speranze per il piccolo Domenico, il bimbo di 2 anni ricoverato al Monaldi di Napoli, dopo il trapianto di un cuore "bruciato". I medici hanno confermato che il "cervello è compromesso" e che Domenico è in coma. Molto probabilmente sarà accom