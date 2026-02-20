Il bimbo di Napoli Manfredi | Una questione dolorosissima

Il piccolo di Napoli, al centro di una grave emergenza, ha suscitato grande preoccupazione nella città. Manfredi, sindaco, ha riferito di aver parlato con i medici dell’ospedale Monaldi e con il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, pochi minuti fa. La situazione del bambino resta critica, e le autorità monitorano attentamente ogni sviluppo. La famiglia aspetta notizie ufficiali mentre si moltiplicano le richieste di chiarimenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto " Ho sentito i medici dell' ospedale Monaldi e il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, pochi minuti fa. E' una questione davvero dolorosissima". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, risponde ad una domanda sulle condizioni critiche del bambino cui due mesi fa è stato trapiantato un cuore danneggiato. " Bisogna solo essere vicini alla famiglia per questo dramma che hanno vissuto e poi, ovviamente, con chiarezza indagare su ciò che è successo, sulle cause" prosegue il primo cittadino " So che sia la Regione che il Ministero stanno agendo con grande tempestività".