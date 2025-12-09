Napoli a Bagnoli al via le demolizioni Manfredi | È una giornata storica Giù il pontile centrale dell' ex Italsider
Una decina di gru e 200 operai in movimento con una mission non impossibile. «Perché qui - raccontano gli ingegneri e gli operai sul cantiere - tutto dovrà essere. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Approfondisci con queste news
Manfredi, Napoli cambia davvero con tre interventi strategici. Su lungomare Caracciolo, Bagnoli e San Giovanni #ANSA Vai su X
Lavori sui tre lungomare di Napoli, da San Giovanni a Teduccio a Caracciolo e Bagnoli - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, a Bagnoli al via le demolizioni. Manfredi: «È una giornata storica». Giù il pontile centrale dell'ex Italsider - Una decina di gru e 200 operai in movimento con una mission non impossibile. Da msn.com