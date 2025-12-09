Antonio Conte parla di Benfica-Napoli e in TV cita Al Pacino | è una questione di centimetri
Antonio Conte analizza la sfida tra Benfica e Napoli, sottolineando l'importanza di affrontare la partita con coraggio e sfrontatezza. In TV, il tecnico azzurro ha citato Al Pacino per evidenziare quanto siano decisivi i dettagli e i centimetri nelle gare decisive, evidenziando l'approccio mentale come chiave per ottenere risultati in uno stadio caldo come il Da Luz.
Il tecnico degli azzurri ha usato una sola frase per sintetizzare quale sarà l'atteggiamento mentale per fare risultato in uno stadio caldo come il Da Luz: "Giochiamocela con coraggio e sfrontatezza. E diamo tutto in campo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
