Bimbo trapiantato alt all’accanimento | si decide la terapia per alleviarne la sofferenze

Il caso del bambino trapiantato ha scatenato un acceso dibattito sulla terapia più appropriata. Alle 16 di ieri, i medici hanno esaminato i documenti clinici e deciso di non cercare ulteriori pareri, ritenendo che fosse prioritario ridurre le sue sofferenze. Il dottor Scognamiglio, medico di parte, ha partecipato alla valutazione, evidenziando che le terapie attuali sono sufficienti. La famiglia del piccolo chiede ora di fermare ogni intervento invasivo e concentrarsi sul supporto palliativo. La decisione finale sarà presa nelle prossime ore.

"Alle 16 di ieri, abbiamo ricevuto la documentazione medica riguardante il piccolo, sono andato dal medico di parte, il dottor Scognamiglio e si è valutato che è inutile richiedere un terzo parere. Di concerto con la mamma, abbiamo concordato che l'unica cosa da fare per il bimbo è la richiesta di una PCC, (Pianificazione Condivisa delle Cure, ndr), che è un processo relazionale continuo tra paziente e team medico per definire le terapie in caso di malattie croniche ed infauste. Questo percorso porta ad evitare l'accanimento clinico". Lo spiega all'Adnkronos Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo, tuttora attaccato ad una macchina salvavita all'ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto fallito del 23 dicembre scorso.