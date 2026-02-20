Bimbo trapiantato con cuore danneggiato stop all' accanimento terapeutico ma l' Ecmo non sarà staccato

Un bambino con un cuore gravemente danneggiato e un trapianto fallito ha ricevuto l’ordine di interrompere l’accanimento terapeutico, ma l’Ecmo rimarrà in funzione. La famiglia e i medici dell’ospedale Monaldi stanno cercando un modo per rispettare la dignità del bambino e ridurre la sofferenza, evitando di staccare il supporto vitale. Durante un incontro tra le parti, si stanno valutando le possibili soluzioni che possano tutelare i diritti del piccolo e garantire un percorso condiviso. La decisione definitiva arriverà nelle prossime ore.

La riunione all'ospedale Monaldi di Napoli sulla nuova terapia per Domenico, il bambino ricoverato in gravi condizioni dopo il trapianto di un cuore danneggiato prevista il 20 febbraio vedrà al tavolo il pool dei medici dell'ospedale, il medico di fiducia della famiglia, la madre e il suo avvocato per affrontare nel dettaglio il nuovo percorso terapeutico richiesto dalla famiglia, che prevede l'alleviamento delle sofferenze. Non si tratta di eutanasia, ma di un'interruzione dell'accanimento terapeutico., Secondo quanto si apprende da fonti ospedaliere, al bambino non sarà staccato l'Ecmo – la macchina che ossigena il sangue e sostiene la funzione cardiaca – perché un secondo dopo si rischia la morte.