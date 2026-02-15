Cuore bruciato la madre del bimbo trapiantato | È un guerriero E come lui io non mollo

“È un guerriero. E come lui, io non mollo. Deve arrivare un nuovo cuore per farlo tornare a casa”. Patrizia Mercolino, la madre del bimbo in gravi condizioni dopo aver ricevuto il 23 dicembre scorso fa il trapianto di un cuore danneggiato, non perde la speranza e ieri ha ricevuto anche il visita privata del cardinale di Napoli Mimmo Battaglia: “Abbiamo pregato”. Una visita di solidarietà lontano da cronisti e telecamere. Con lei l’avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi: “Nel caso di un nuovo trapianto – ha detto – non dovrebbe eseguirlo lo stesso medico del primo intervento, che immaginiamo sia, come atto dovuto, tra i medici indagati”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Napoli, la madre del bimbo trapiantato con il ‘cuore bruciato’: Lui è un guerriero, io non mi arrendoLui è un guerriero e io non mi arrendo. Con queste parole la madre del bambino sottoposto a trapianto di cuore a Napoli racconta la battaglia che la sua ... thesocialpost.it

Ore di ansia per il bambino che ha ricevuto un cuore bruciato, il legale della famiglia: «Il piccolo Tommaso non può più essere sottoposto al trapianto». Ma la madre non ...Mentre proseguono le indagini sul presunto danneggiamento dell'organo durante il trasporto, le condizioni del piccolo Tommaso tengono tutti con il fiato sospeso. Il legale della famiglia afferma che i ... vanityfair.it

Un cuore “bruciato” dopo il trapianto e una corsa contro il tempo per salvargli la vita. Per il bimbo operato al Monaldi si apre ora l’ipotesi di sostituire l’organo con un cuore meccanico. Lo studio è in corso all’ospedale Niguarda di Milano, dove si valuta una sol facebook

Cuore «bruciato», ispettori del ministero all'ospedale di Bolzano x.com