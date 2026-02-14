Napoli la madre del bimbo trapiantato con il ‘cuore bruciato’ | Lui è un guerriero io non mi arrendo

La madre di un bambino di Napoli, sottoposto a un trapianto di cuore, denuncia che il suo bambino ha subito danni gravi al cuore durante l’intervento. La donna spiega che il cuore del suo bambino si è “bruciato” durante l’operazione e ora lotta per salvarlo. La famiglia si aggrappa alla speranza, anche se le condizioni del piccolo restano critiche. La madre, con voce ferma, dice che il bambino è un vero guerriero e che non si arrende.

“Lui è un guerriero e io non mi arrendo”. Con queste parole la madre del bambino sottoposto a trapianto di cuore a Napoli racconta la battaglia che la sua famiglia sta affrontando dopo l’intervento che non ha dato l’esito sperato. Nel servizio trasmesso in serata dal Tg1 Rai, la donna parla con voce ferma ma provata, spiegando che il figlio sta lottando con tutte le sue forze. “Io devo essere forte per lui”, dice, ribadendo che la speranza resta viva nonostante la gravità della situazione. “Voglio solo che arrivi un cuore per mio figlio”. La madre racconta l’angoscia vissuta negli ultimi giorni e la scoperta delle difficoltà legate all’organo trapiantato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

A Napoli, la madre di un bambino di due anni ha lanciato un appello disperato: “Resta poco tempo, serve un cuore nuovo”.

