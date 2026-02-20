Bimbo con il cuore bruciato iniziato il percorso per il fine vita Inizierà le cure per il dolore Non ci sono speranze

Un bambino con il cuore gravemente danneggiato ha avviato il percorso verso il fine vita, dopo aver ricevuto il via libera dall’ospedale Monaldi. La causa è una grave patologia cardiaca che non lascia speranze di guarigione. I medici inizieranno le cure per alleviare il suo dolore e migliorare la qualità degli ultimi momenti. La famiglia ha deciso di richiedere la Pianificazione condivisa delle cure, una procedura che permette di scegliere il trattamento più adatto. La decisione è stata presa con consapevolezza e rispetto per la situazione.

«Abbiamo presentato con la famiglia istanza per la Pianificazione condivisa delle cure, l’ospedale Monaldi ha accettato. Domani ( venerdì 20 febbraio; ndr ) ci sarà il primo accesso per l’inizio del percorso terapeutico. Purtroppo tolta la sedazione, il bambino non si è svegliato». Queste le parole dell’avvocato Francesco Petruzzi, il legale dei genitori di Domenico, il bimbo al quale è stato trapiantato un cuore danneggiato, alla trasmissione «Diritto e Rovescio» in onda su Rete 4. Con lui c’era mamma Patrizia, madre del bimbo di due anni, che ha ancora ribadito di non lasciare il figlio solo, finché respira.🔗 Leggi su Open.online

