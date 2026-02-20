Il bilancio delle vittime a Gaza | i dati non mostrano la verità e forse non lo faranno mai
Il numero di vittime a Gaza cresce rapidamente a causa dei recenti bombardamenti israeliani. Le stime ufficiali parlano di centinaia di morti, ma molte fonti indipendenti segnalano un conteggio più alto, difficile da verificare. Le case distrutte e le strade bloccate ostacolano le operazioni di soccorso, rendendo difficile ottenere dati affidabili. La popolazione civile si trova intrappolata tra le macerie e la paura. Ogni ora, nuove vittime si aggiungono a un bilancio che sembra destinato a peggiorare.
Il bilancio delle vittime a Gaza non è solo estremamente preoccupante, ma è la manifestazione tangibile dell’impossibilità di sopravvivenza del gruppo all’interno della Striscia. Una ricerca pubblicata sulla rivista medica The Lancet rivela che nei primi 16 mesi di guerra, il numero delle vittime sia di 75.000 persone. Rispetto a quanto annunciato in passato dalle autorità locali, figurano 25.000 persone in più. Il bilancio delle vittime a Gaza, tra le morti dirette e indirette. La ricerca si è dimostrata importante per riconoscere il reale numero di vittime. I dati forniti dal Ministero della Salute di Gaza, infatti, hanno rivelato che la percentuale di donne, bambini e anziani uccisi erano corretti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Jason Burke, The Guardian, 9 febbraio 2026 Secondo uno studio pubblicato mercoledì sulla rivista medica Lancet, nei primi 16 mesi dei due anni di guerra a Gaza sono state uccise più di 75.000 persone, almeno 25.000 in più rispetto al bilancio delle vittime - facebook.com facebook