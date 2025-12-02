Asia si aggrava il bilancio delle vittime delle alluvioni nel sud-est

Si aggrava il bilancio delle alluvioni che hanno colpito i Paesi dell’ Asia meridionale e sudorientale. Le piogge record registrate su diversi Stati sono state le più intense degli ultimi 13 anni. Le vittime in totale sono oltre 1.300 tra Indonesia, Sri Lanka, Thailandia e Malesia. Il bilancio più grave è quello indonesiano, dove sono stati confermati finora 712 morti, 500 dispersi e 1,2 milioni di sfollati. Nello Sri Lanka, invece, si parla di 410 morti e 336 dispersi. Il presidente Anukra Kumara Dissanayake ha dichiarato lo stato d’emergenza parlando della «più grave catastrofe naturale nella storia del Paese». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Asia, si aggrava il bilancio delle vittime delle alluvioni nel sud-est

