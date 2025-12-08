Gaza Hamas | Siamo pronti a discutere il congelamento delle armi se verrà creato lo Stato palestinese Netanyahu | Mai
L’inviato speciale della Casa Bianca Steve Witkoff ha ospitato ieri a New York trattative fra Israele e Qatar. La delegazione israeliana era guidata dal direttore del Mossad, David Barnea. Si è trattato dell’incontro di più alto livello fra i due paesi dopo l’accordo per la fine della guerra a Gaza. E’ arrivato ora il momento della definizione della seconda fase dell’accordo, che in base all’accordo siglato a ottobre prevede il disarmo di Hamas e l’insediamento di una amministrazione per il governo della Striscia di Gaza. L’organizzazione che fino al 7 ottobre 2023 è stata al potere nella Striscia si è detta pronta a discutere il “ congelamento o lo stoccaggio ” del proprio arsenale di armi nell’ambito del cessate il fuoco con Israele. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
HAMAS DETTA LE CONDIZIONI PER CONSEGNARE LE ARMI A UN'AUTORITÀ PALESTINESE Hamas ha dichiarato di essere pronto a consegnare le armi nella Striscia di Gaza a una futura autorità palestinese che governi il territorio, a condizione che l'eser - facebook.com Vai su Facebook
“Le ong a Gaza erano parte del sistema di Hamas”. L'inchiesta che rivela la collusione. Di @giuliomeotti Vai su X
Gaza, Hamas: “Siamo pronti a discutere il congelamento delle armi se verrà creato lo Stato palestinese”. Netanyahu: “Mai” - L'organizzazione si dice pronta a discutere il congelamento dell'arsenale, ma Israele chiude la porta alla creazione dello Stato palestinese ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it