Gaza Hamas | Siamo pronti a discutere il congelamento delle armi se verrà creato lo Stato palestinese Netanyahu | Mai

L’inviato speciale della Casa Bianca Steve Witkoff ha ospitato ieri a New York trattative fra Israele e Qatar. La delegazione israeliana era guidata dal direttore del Mossad, David Barnea. Si è trattato dell’incontro di più alto livello fra i due paesi dopo l’accordo per la fine della guerra a Gaza. E’ arrivato ora il momento della definizione della seconda fase dell’accordo, che in base all’accordo siglato a ottobre prevede il disarmo di Hamas e l’insediamento di una amministrazione per il governo della Striscia di Gaza. L’organizzazione che fino al 7 ottobre 2023 è stata al potere nella Striscia si è detta pronta a discutere il “ congelamento o lo stoccaggio ” del proprio arsenale di armi nell’ambito del cessate il fuoco con Israele. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

