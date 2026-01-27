Raccolta alimentare oltre 7mila articoli per le famiglie in difficoltà

La raccolta alimentare organizzata dai comitati di zona in collaborazione con il Comune ha raccolto oltre 7.000 articoli. Un’iniziativa che ha permesso di sostenere le famiglie in difficoltà della comunità, dimostrando l’impegno collettivo nel rispondere ai bisogni locali. Un gesto di solidarietà che evidenzia l’importanza di azioni condivise per il supporto sociale.

Ha avuto successo la raccolta alimentare organizzata sabato scorso dai comitati di zona con la collaborazione del Comune. È stata una giornata di solidarietà, a cui la cittadinanza ha risposto generosa, nonostante il maltempo. Complessivamente sono stati raccolti 7.027 articoli, di cui 1.743 pacchi di pasta, 96 pacchi di riso, 934 barattoli di passata di pomodoro, 1.499 barattoli di legumi, 758 scatolette di tonno, 569 articoli per neonati (tra omogenizzati, pannolini e salviette), 254 bottiglie di latte, 40 pacchi di zucchero, 48 confezioni di farina, 149 succhi di frutta, 65 bottiglie di olio, 20 vasetti di marmellata, 13 pacchi di caffè, 276 confezioni di biscotti, 86 confezioni di merendine, 29 pacchi di cereali, 47 confezioni di fette biscottate e cracker, 35 confezioni di detersivi, 215 prodotti per l’igiene personale, oltre ad alimenti vari, frutta, rotoli di carta igienica, scottex, articoli per l’igiene intima di adulti e bambini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sabato 24 gennaio, nei supermercati di Cesenatico, si è svolta la tradizionale raccolta alimentare promossa dai comitati di zona con il supporto del Comune.

