Il 20% degli over 65 cade almeno una volta l’anno una scarpa intelligente può evitarlo

(Adnkronos) – Secondo gli ultimi dati della sorveglianza Passi d'Argento dell'Istituto superiore di sanità (Iss), circa 1 anziano su 5 (20-21%) over 65 cade almeno 1 volta all'anno, con una frequenza che aumenta con l'età e tocca il 50% tra gli ultra 80enni. Ora una scarpa 'intelligente' potrebbe aiutare gli anziani a evitare molte di . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Bullismo, 34% degli adolescenti ha subìto episodi almeno una volta

Leggi anche: “Sono stata 28 giorni chiusa in una ‘prigione per grassi’ per dimagrire: una volta entrati non si può più uscire fino alla fine del programma”: il racconto di una 28enne al Daily Mail

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Meno cure per chi sta peggio, il 20% degli italiani 'fragili' rinuncia; Liguria, il convegno della Uil: Il lavoro è over 60 e maschile. Gli under 30 sono solo il 20 per cento; Quando la povertà accorcia la vita: fino a nove anni in meno; Crescono disuguaglianze e rinunce alle cure.

Anziani, il 20% degli over 65 cade almeno una volta l'anno: una scarpa può evitarloLeggi su Sky TG24 l'articolo Anziani, il 20% degli over 65 cade almeno una volta l'anno: una scarpa può evitarlo ... tg24.sky.it

NBA - CADE x MVP Non una bestemmia x.com

Gretel cade in una profonda vasca di liquami: salvata dai pompieri | FOTO --> https://www.nordest24.it/san-martino-buon-albergo-cane-vasca-liquami-salvataggio - facebook.com facebook