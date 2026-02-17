Bullismo 34% degli adolescenti ha subìto episodi almeno una volta

Secondo i dati più recenti, oltre un terzo degli adolescenti ha subito atti di bullismo almeno una volta, e il 5% di loro ne è stato vittima più volte. La mancanza di interventi efficaci nelle scuole contribuisce a far crescere il numero di ragazzi che si sentono insicuri e isolati. Un esempio concreto arriva dalla città di Milano, dove alcuni studenti hanno raccontato di essere stati presi di mira durante le pause o sui social network.

Oltre il 34% degli adolescenti dichiara di aver subito episodi di bullismo almeno una volta, il 5% frequentemente. Un fenomeno in costante aumento soprattutto sul web. Servizio di Cesare Cavoni TG2000.