Una giovane donna racconta la sua esperienza di 28 giorni in un programma di perdita di peso, descritto come una vera e propria prigione. Con quattro ore di allenamento quotidiano, pesate obbligatorie e ambienti sigillati, questa testimonianza mette in luce le difficoltà e le restrizioni di un percorso intensivo di dimagrimento, dove l’unica via d’uscita è il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

Quattro ore di allenamento al giorno, cancelli d’acciaio chiusi, pesate obbligatorie e pochissime possibilità di uscire. In Cina stanno facendo discutere le cosiddette “ prigioni per grassi”, strutture chiuse per la perdita di peso che promettono risultati rapidi attraverso disciplina ferrea, controllo costante e attività fisica intensa. A raccontare cosa accade all’interno di uno di questi campi è una donna australiana di 28 anni, che ha documentato la sua esperienza sui social. La sua storia è stata ricostruita dal Daily Mail, che ha seguito passo dopo passo il suo soggiorno. Per contrastare il crescente problema dell’ obesità, la Cina ha sviluppato negli ultimi anni una rete di campi dimagranti commerciali o affiliati a enti pubblici, spesso ricavati da ex campus o strutture riconvertite. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono stata 28 giorni chiusa in una ‘prigione per grassi’ per dimagrire: una volta entrati non si può più uscire fino alla fine del programma”: il racconto di una 28enne al Daily Mail

