Davanti all’asilo con atteggiamento sospetto | 58enne ascoltato dai Carabinieri e rilasciato
Un uomo di 58 anni è stato ascoltato dai Carabinieri dopo essere stato segnalato vicino all’asilo nido di Torrecuso con un comportamento sospetto. La sua presenza ha destato preoccupazione tra genitori e residenti, che hanno chiamato le forze dell’ordine. Dopo aver verificato le sue intenzioni, i militari lo hanno rilasciato senza ulteriori conseguenze. La vicenda si è conclusa senza incidenti, lasciando comunque aperta la questione sulla vigilanza nei pressi delle strutture scolastiche del paese.
Tempo di lettura: < 1 minuto Si è chiusa senza conseguenze la vicenda che nelle scorse ore aveva attirato l’attenzione a Torrecuso, dove un uomo di 58 anni era stato segnalato nei pressi dell’asilo nido del paese per un atteggiamento ritenuto sospetto. A seguito della segnalazione, i Carabinieri erano intervenuti sul posto procedendo al controllo e accompagnando l’uomo in caserma per gli accertamenti del caso. Un intervento avvenuto in via precauzionale, considerata la delicatezza del luogo. Nella mattinata odierna, al termine delle verifiche e dopo essere stato ascoltato dai militari, è emerso che non sussistono elementi tali da giustificare provvedimenti nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Davanti all’asilo con fare sospetto, 58enne fermato dai carabinieri e portato in casermaUn uomo di 58 anni è stato fermato dai carabinieri dopo aver mostrato comportamenti sospetti vicino a un asilo a Torrecuso.
Ruba due smartphone da un'auto in sosta, 58enne denunciato dai carabinieriA Omegna, un uomo di 58 anni residente nel Cusio è stato denunciato dai carabinieri per aver rubato due smartphone da un’auto parcheggiata in strada.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Prova a prelevare una bimba all'asilo ma non ha la delega: cosa è successo a Monteverde; ''Asilo degli orrori'', Altra Benevento: ''Troppa confusione, qualche strumentalizzazione e minacce di morte per le insegnanti''; In quell'asilo umiliazioni e strattonamenti: immagini disturbanti anche per noi carabinieri; Maltrattamenti al nido, i genitori: Viviamo in un incubo. Cos’è successo ai nostri figli? Vogliamo che sia fatta luce.
Davanti asilo minaccia passanti con ascia, arrestato a RavennaUn uomo di 54 anni - così riportano l'edizione locale de 'il Resto del Carlino' e il 'Corriere Romagna' - ha seminato il panico, ieri mattina, davanti alla scuola dell'infanzia comunale del Buon ... ansa.it
«Vi ammazzo tutti»: folle armato di ascia minaccia mamme e bimbi davanti all'asilo, arrestatoUn uomo di 54 anni ha seminato il panico, ieri mattina, davanti alla scuola dell'infanzia comunale del Buon Pastore a Ravenna, brandendo un'ascia e urlando minacce di morte mentre i genitori stavano ... corriereadriatico.it
Tra il piatto e il bicchiere. Sul passeggino, con i video che scorrono senza sosta. Sempre più bambini crescono con uno schermo davanti agli occhi, anche prima dell’asilo. Eppure gli studi parlano chiaro: uso precoce e incontrollato di smartphone e… x.com
Passeggiando per Via Asilo Maria Teresa a Sestri Levante, mi sono subito fermato davanti a un portone che colpisce per la sua eleganza e per la cura dei dettagli. Il legno, lavorato con maestria, racconta storie di mani esperte e di tempi passati, mentre la strut facebook