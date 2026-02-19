Davanti all’asilo con atteggiamento sospetto | 58enne ascoltato dai Carabinieri e rilasciato

Un uomo di 58 anni è stato ascoltato dai Carabinieri dopo essere stato segnalato vicino all’asilo nido di Torrecuso con un comportamento sospetto. La sua presenza ha destato preoccupazione tra genitori e residenti, che hanno chiamato le forze dell’ordine. Dopo aver verificato le sue intenzioni, i militari lo hanno rilasciato senza ulteriori conseguenze. La vicenda si è conclusa senza incidenti, lasciando comunque aperta la questione sulla vigilanza nei pressi delle strutture scolastiche del paese.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è chiusa senza conseguenze la vicenda che nelle scorse ore aveva attirato l’attenzione a Torrecuso, dove un uomo di 58 anni era stato segnalato nei pressi dell’asilo nido del paese per un atteggiamento ritenuto sospetto. A seguito della segnalazione, i Carabinieri erano intervenuti sul posto procedendo al controllo e accompagnando l’uomo in caserma per gli accertamenti del caso. Un intervento avvenuto in via precauzionale, considerata la delicatezza del luogo. Nella mattinata odierna, al termine delle verifiche e dopo essere stato ascoltato dai militari, è emerso che non sussistono elementi tali da giustificare provvedimenti nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

