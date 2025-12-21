Caccia a rame litio e terre rare per i nuovi robot | quanto vale il mercato dei metalli critici

I robot umanoidi (macchine dotate di intelligenza artificiale e strutture fisiche ispirate al corpo umano) sono usciti dai laboratori e si preparano a entrare nelle nostre vite quotidiane. La loro diffusione su larga scala è ancora difficile da prevedere con precisione, ma quello che è certo è l’impatto che avranno non solo sui settori della produzione, dei servizi e della quotidianità umana, ma anche sulle catene di approvvigionamento globale, in particolare sulle materie prime critiche. Queste materie prime (rame, litio, terre rare, cobalto, nickel, grafite e altri metalli) sono infatti già al centro di un’accelerazione senza precedenti della domanda globale, spinta non solo dalle tecnologie verdi come le auto elettriche e le energie rinnovabili, ma ora anche dalla cosiddetta rivoluzione dei robot umanoidi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

