IA manipola la realtà | i deep true riscrivono la verità online

Un nuovo fenomeno digitale sta cambiando come percepiamo la realtà: l’intelligenza artificiale manipola le informazioni, creando “deep true” che alterano le notizie online. Questi strumenti avanzati generano contenuti realistici, rendendo difficile distinguere tra fatti e finzione. Sono sempre più numerosi i casi in cui immagini e video vengono modificati per ingannare gli utenti. La diffusione di queste tecnologie solleva dubbi sulla credibilità delle informazioni circolanti in rete.

La Nuova Sfida della Disinformazione: Quando la Verità Viene Manipolata. La percezione della realtà nell’era digitale è sempre più complessa. Non si tratta più solo di distinguere tra notizie vere e false, ma di comprendere come la verità stessa possa essere manipolata e decontestualizzata per influenzare l’opinione pubblica. I cosiddetti “deep true”, contenuti autentici estrapolati dal loro contesto originale, rappresentano una nuova e insidiosa forma di disinformazione, che sta ridefinendo i confini tra realtà e narrazione. L’Evoluzione della Manipolazione Digitale. La distinzione tra deep fake e deep true risiede nell’intenzione e nell’effetto prodotto.🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Deepfake online: X vieta a Grok di creare nudi online, ma la realtà dimostra che è ancora possibile farlo

Leggi anche: Dr. Stone, l'autore lascia X per colpa dell'IA: una nuova funzionalità manipola le opere degli artisti

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.