IA manipola la realtà | i deep true riscrivono la verità online
Un nuovo fenomeno digitale sta cambiando come percepiamo la realtà: l’intelligenza artificiale manipola le informazioni, creando “deep true” che alterano le notizie online. Questi strumenti avanzati generano contenuti realistici, rendendo difficile distinguere tra fatti e finzione. Sono sempre più numerosi i casi in cui immagini e video vengono modificati per ingannare gli utenti. La diffusione di queste tecnologie solleva dubbi sulla credibilità delle informazioni circolanti in rete.
La Nuova Sfida della Disinformazione: Quando la Verità Viene Manipolata. La percezione della realtà nell’era digitale è sempre più complessa. Non si tratta più solo di distinguere tra notizie vere e false, ma di comprendere come la verità stessa possa essere manipolata e decontestualizzata per influenzare l’opinione pubblica. I cosiddetti “deep true”, contenuti autentici estrapolati dal loro contesto originale, rappresentano una nuova e insidiosa forma di disinformazione, che sta ridefinendo i confini tra realtà e narrazione. L’Evoluzione della Manipolazione Digitale. La distinzione tra deep fake e deep true risiede nell’intenzione e nell’effetto prodotto.🔗 Leggi su Ameve.eu
Leggi anche: Deepfake online: X vieta a Grok di creare nudi online, ma la realtà dimostra che è ancora possibile farlo
Leggi anche: Dr. Stone, l'autore lascia X per colpa dell'IA: una nuova funzionalità manipola le opere degli artistiVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Raccontare il reale con l’IA: la sfida del documentario; La minaccia cognitiva è reale, ma la resistenza è possibile; Blog | L'oligarchia manipola la verità ingannando il popolo: due esempi recenti; FREDERICK WISEMAN, RITRATTO DEL DOCUMENTARISTA PREMIO OSCAR.
Tumore alla prostata, ora si cura con l’IA e la realtà aumentataA pochi giorni dall’inizio di Movember (da Moustache, parola francese per baffi, e November), la campagna dedicata alla salute maschile e alla lotta contro i tumori, arriva la notizia che promette ... repubblica.it
Tumore prostata, rimossa con robot, IA e realtà aumentataImmagini della risonanza magnetica ingrandita dall'IA per creare un modello tridimensionale della prostata e delle strutture più piccole che, grazie alla realtà aumentata, vengono sovrapposte in tempo ... ansa.it
Non ci si crede che ci siano persone (che peraltro si richiamano alla tradizione illuminista) tanto cieche davanti all’orrore e così pronte a manipolare la realtà…. x.com
MANIPOLAZIONE : come cambiare le parole per cambiare la realtà Gratteri non ha detto “i delinquenti votano Sì”. Ha detto che tra indagati, imputati e ambienti di massoneria deviata c’è una spinta per il Sì. Sono due cose diverse. Molto diverse. Ma trasform - facebook.com facebook