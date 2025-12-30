Dr Stone l' autore lascia X per colpa dell' IA | una nuova funzionalità manipola le opere degli artisti

Il recente update su X, che introduce una funzionalità basata sull'intelligenza artificiale, ha generato preoccupazioni tra gli artisti. Questa modifica ha influenzato la condivisione delle opere creative, spingendo alcuni autori a lasciare la piattaforma. La questione evidenzia come l’uso sbagliato della tecnologia possa alterare equilibri consolidati, sollevando interrogativi sull’impatto dell’IA nel mondo dell’arte e sui diritti degli autori.

Nel fragile equilibrio tra tecnologia e creatività, basta una funzione sbagliata per far crollare tutto: è quello che sta accadendo su X, dove una nuova opzione basata su AI ha trasformato la condivisione artistica in un terreno minato, spingendo illustratori e fumettisti ad abbandonare la piattaforma social. Una nuova funzione di intelligenza artificiale di X consente di modificare immagini pubbliche senza consenso, scatenando la fuga di migliaia di artisti. Tra loro Boichi, che denuncia l'uso incontrollato delle opere e apre un dibattito urgente su diritti, piattaforme e creatività nell'era dell'intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

L'autore di Dr. Stone condivide un messaggio toccante dopo la recente polemica sui social; Boichi e l’addio alle matite digitali su X: lo sfogo di un autore ferito.

