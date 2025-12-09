Con One UI 8.5 il Samsung Galaxy Store potrebbe avere un assistente IA

Stando a quanto emerge dal codice di One UI 8.5, gli sviluppatori di Samsung dovrebbero implementare un assistente IA per lo store L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

