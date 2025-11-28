Google sostituisce il suo assistente con l’IA | cosa cambia davvero per tutti noi

Google introduce Gemini, un assistente AI più evoluto che promette risposte naturali, personalizzazione avanzata e nuove modalità di interazione con i dispositivi smart. La rivoluzione dell’ intelligenza artificiale prosegue a ritmo serrato e questa volta tocca da vicino il mondo degli assistenti vocali. Google ha infatti annunciato un cambiamento epocale: l’ Assistente Google, la celebre voce che da quasi un decennio risponde all’ormai storica invocazione “Hey Google”, verrà gradualmente sostituito da un sistema di IA più avanzato, denominato Gemini. Questo passaggio segna un ulteriore passo nell’evoluzione delle interfacce digitali e nelle modalità di interazione quotidiana con i dispositivi smart. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Google sostituisce il suo assistente con l’IA: cosa cambia davvero per tutti noi

