Khaby Lame, noto influencer italiano con oltre 160 milioni di follower su TikTok, ha venduto la sua società per 975 milioni di euro e ha annunciato la creazione di un gemello virtuale alimentato dall’intelligenza artificiale, che lavorerà senza pause. Questa operazione rappresenta un’importante evoluzione nel mondo dei creator digitali e delle strategie di monetizzazione online.

Khaby Lame, il creator digitale italiano più seguito al mondo su TikTok con oltre 160 milioni di follower, si trova al centro di un’operazione finanziaria che segna un punto di svolta per l’intera economia dei creator. Secondo documenti ufficiali depositati presso la Securities and Exchange Commission statunitense, la società che gestisce i diritti commerciali del tiktoker sarebbe stata coinvolta in una transazione del valore complessivo di 975 milioni di dollari. L’accordo, sottoscritto il 9 gennaio 2026, riguarda Rich Sparkle Holdings Limited, gruppo internazionale che ha annunciato l’acquisizione del 100% del capitale di Step Distinctive Limited, la holding attiva nel settore del live streaming e-commerce che controlla le attività economiche connesse al marchio Khaby Lame. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Khaby Lame vende la sua società per 975 milioni e crea un gemello virtuale con l’IA: lavorerà 24 ore al giorno per sempre

Khaby Lame crea un avatar digitale con l’IA e vende la società per 975 milioniKhaby Lame, noto creator digitale italiano e figura di spicco su TikTok, ha deciso di vendere quote della sua società, valutata complessivamente circa 975 milioni di dollari.

Khaby Lame vende quote della sua società per 975 milioni: nasce il suo gemello digitaleKhaby Lame ha annunciato la cessione del 49% della sua società a Rich Sparkle Holdings Limited, valorizzandola a 975 milioni di euro.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Khaby Lame avrebbe venduto la sua società per quasi 1 miliardo di dollari: pronto un gemello virtuale; Khaby Lame crea un avatar digitale con l’IA e vende la società per 975 milioni; Khaby Lame vende la sua società per 975 milioni di dollari e crea un suo gemello digitale; L’influencer Khaby Lame cede la sua società per 975 milioni: creerà il suo gemello digitale con l’AI.

Khaby Lame vende per $ 975 milioni la sua società, ecco cosa significa davveroKhaby Lame vende per $ 975: un'operazione da quasi un miliardo di dollari ridefinisce il confine tra personal brand e infrastruttura economica ... digitalic.it

Khaby Lame ha venduto la propria società per quasi un miliardo di dollari. È già pronto il suo gemello virtuale creato con l’IA: scossone nel mondo dei creatorIl creator più seguito al mondo cede la Step Distinctive Limited per 975 milioni e autorizza la creazione di un suo gemello virtuale ... ilfattoquotidiano.it

«Khaby Lame ha dato il via a una nuova era per i creator: non sono più solo volti, ma veri e propri brand con un valore economico concreto e strategie di monetizzazione strutturate. » Khaby Lame, la star di TikTok con il maggior numero di follower al mondo, h - facebook.com facebook

#KhabyLame vende la sua società per 975 milioni di dollari e diventa un #avatar con l’ #AI @chimagazine x.com