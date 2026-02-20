I ' voti' degli ospedali della provincia di Perugia per operarsi patologia per patologia

Agenas ha pubblicato il Pne, il Programma Nazionale Esiti, che mostra i risultati degli ospedali di Perugia nel 2024. La causa di questa pubblicazione è il passaggio di anno e l’intenzione di monitorare le performance delle strutture sanitarie. Il report presenta i voti assegnati agli ospedali per diverse patologie, evidenziando le aree di eccellenza e criticità. I dati sono stati raccolti attraverso un sistema di valutazione che mira a migliorare la qualità delle prestazioni. Il documento si focalizza sui risultati di ogni singolo ospedale della provincia.

“Uno strumento di valutazione a supporto di programmi di audit clinico e organizzativo”. Agenas, l'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, a fine 2025 ha pubblicato il Pne, il programma nazionale esiti, che fotografa lo stato della sanità del 2024 (anno in cui c'è stato il passaggio.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: I voti delle cliniche e degli ospedali aretini per operarsi, patologia per patologia Leggi anche: I voti ai 10 ospedali di Firenze e provincia, i migliori dove curarsi patologia per patologia Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: I 'voti' degli ospedali della provincia di Perugia per operarsi, patologia per patologia; Assemblea respinge mozione su ubicazione del nuovo ospedale di Terni; Il buco nero delle Asl: un flop da 650 milioni. La Regione modello pasticcia sui ticket; Il dottor Paolo Garimoldi alla guida dell’Oculistica di Busto e Saronno. IO VOTO “SI” IL 22-23 MARZO Oggi al Teatro Pavone di Perugia, il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha spiegato con grande chiarezza le ragioni del SÌ al referendum. Parole nette, senza slogan, senza scorciatoie. Il referendum serve a rafforzare - facebook.com facebook