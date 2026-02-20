I ' voti' degli ospedali della provincia di Perugia per operarsi patologia per patologia

Agenas ha pubblicato il Pne, il Programma Nazionale Esiti, che mostra i risultati degli ospedali di Perugia nel 2024. La causa di questa pubblicazione è il passaggio di anno e l’intenzione di monitorare le performance delle strutture sanitarie. Il report presenta i voti assegnati agli ospedali per diverse patologie, evidenziando le aree di eccellenza e criticità. I dati sono stati raccolti attraverso un sistema di valutazione che mira a migliorare la qualità delle prestazioni. Il documento si focalizza sui risultati di ogni singolo ospedale della provincia.

“Uno strumento di valutazione a supporto di programmi di audit clinico e organizzativo”. Agenas, l'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, a fine 2025 ha pubblicato il Pne, il programma nazionale esiti, che fotografa lo stato della sanità del 2024 (anno in cui c'è stato il passaggio.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

