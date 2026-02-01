I voti delle cliniche e degli ospedali aretini per operarsi patologia per patologia

Arezzo ha pubblicato la classifica delle cliniche e degli ospedali locali in base ai voti ricevuti dai pazienti. La lista mostra quali strutture sono più apprezzate e dove si registrano i migliori risultati in diverse patologie. Chi ha bisogno di un intervento può così consultare i dati e scegliere con più consapevolezza. La graduatoria è accessibile a tutti e fornisce un quadro chiaro delle prestazioni sanitarie nella zona.

Eccellenze e punti deboli: ecco la fotografia della sanità ospedaliera della provincia, da Cortona a Sansepolcro, passando per Valdarno, Casentino e il capoluogo. La mappa e i giudizi espressi per ogni singolo reparto Per quello che riguarda la provincia di Arezzo, sono state analizzate le performance di tutti e cinque gli ospedali pubblici della Asl Toscana sud est e quelli delle due cliniche private convenzionate. Per ciascuno di essi è disponibile - oltre alle tabelle numeriche - una mappa (treemap) dove a ogni ambito medico (ortopedia, cardiologia, ginecologia, neurologia) sono stati abbinati i giudizi di “molto basso”, “basso”, “medio”, “alto” e “molto alto” e “nd” sulla base delle percentuali di attività svolte e tasso di successo.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Approfondimenti su Arezzo ospedali

Questa mattina sono stati pubblicati i dati sui voti assegnati ai dieci ospedali di Firenze e provincia.

Ultime notizie su Arezzo ospedali

