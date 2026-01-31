I voti ai 10 ospedali di Firenze e provincia i migliori dove curarsi patologia per patologia

Questa mattina sono stati pubblicati i dati sui voti assegnati ai dieci ospedali di Firenze e provincia. Con oltre 200 indicatori, si cerca di capire quali strutture funzionano meglio a seconda delle patologie. La classifica mostra differenze significative tra le strutture, con alcuni ospedali che emergono per qualità delle cure e altri che devono migliorare. I cittadini ora hanno a disposizione numeri concreti per scegliere dove rivolgersi in base alle proprie esigenze di salute.

Per la provincia di Firenze (che fa parte della Asl Toscana Centro) sono 19 le strutture prese in considerazione, di cui 10 ospedali: aziende ospedaliere universitarie, case di cura e nosocomi a gestione diretta. Per tutte è stato tratteggiato un quadro quanto più ampio possibile delle eccellenze e delle lacune. Un'analisi fatta di percentuali e numeri che raccontano, tra gli altri temi, il tasso di successo di interventi, la durata media dei ricoveri e i volumi spiccioli di operazioni effettuate in un anno. L'obiettivo? Far comprendere alle aziende sanitarie le eccellenze e i punti deboli da potenziare.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

