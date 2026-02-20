dazi chi sono i tre giudici conservatori che hanno tradito trump due li ha nominati lui

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso che i dazi imposti dall’amministrazione Trump sono illegali, mettendo fine a questa misura commerciale. La decisione arriva dopo un lungo contenzioso e interessa tre giudici conservatori, due dei quali sono stati nominati proprio da Trump. Questa sentenza potrebbe cambiare le regole per le future tariffe commerciali e influenzare le politiche economiche del governo. La sentenza è stata accolta con reazioni contrastanti nei diversi settori.

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha inferto un colpo pesante all’agenda economica di Donald Trump dichiarando illegittimi i dazi imposti in base all’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Con una maggioranza di 6-3, i giudici hanno stabilito che il potere di introdurre tariffe commerciali spetta al Congresso e non può essere esteso in modo così ampio dall’esecutivo attraverso la leva dell’emergenza nazionale. La decisione ha un forte peso politico perché tra i sei giudici della maggioranza figurano tre nomi considerati espressione dell’area conservatrice e repubblicana: John G. Roberts Jr.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

