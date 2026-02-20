Dazi chi sono i tre giudici conservatori che hanno tradito Trump due li ha nominati lui
La Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso che i dazi imposti dall’amministrazione Trump sono illegali, mettendo fine a questa misura commerciale. La decisione arriva dopo un lungo contenzioso e interessa tre giudici conservatori, due dei quali sono stati nominati proprio da Trump. Questa sentenza potrebbe cambiare le regole per le future tariffe commerciali e influenzare le politiche economiche del governo. La sentenza è stata accolta con reazioni contrastanti nei diversi settori.
La Corte Suprema degli Stati Uniti ha inferto un colpo pesante all’agenda economica di Donald Trump dichiarando illegittimi i dazi imposti in base all’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Con una maggioranza di 6-3, i giudici hanno stabilito che il potere di introdurre tariffe commerciali spetta al Congresso e non può essere esteso in modo così ampio dall’esecutivo attraverso la leva dell’emergenza nazionale. La decisione ha un forte peso politico perché tra i sei giudici della maggioranza figurano tre nomi considerati espressione dell’area conservatrice e repubblicana: John G. Roberts Jr.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Leggi anche: Dazi, chi sono i tre giudici repubblicani che hanno tradito Trump (due li ha nominati lui)
Leggi anche: Schiaffo della Corte suprema ai dazi: chi sono i 3 giudici conservatori che hanno "tradito" TrumpVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: GOP contro Trump sui dazi al Canada: chi sono i sei ribelli; Via libera dell'Ue ai dazi sui piccoli pacchi, tassa di 3 euro da luglio 2026; L'effetto sorpresa dei dazi Usa: fanno scendere i prezzi in Europa. Perché succede (ma a Trump interessa altro); Dal riso italiano al vino argentino: chi vince con i dazi Usa.
Chi sono i tre giudici che hanno 'tradito' Trump alla Corte Suprema sui daziLa sentenza della Corte Suprema che ha bocciato i dazi di Donald Trump ha visto tre giudici conservatori 'tradire' il presidente e votare con i tre liberal. Gorsuch e il presidente John Roberts. A ... ansa.it
Dazi, Corte Suprema Usa boccia tariffe doganali. Trump: Una vergogna, ma ho un pianoLeggi su Sky TG24 l'articolo Dazi, Corte Suprema Usa boccia tariffe doganali. Trump: 'Una vergogna, ma ho un piano' ... tg24.sky.it
La Corte ha stabilito che i dazi sono illegittimi per il modo in cui sono stati introdotti, cioè tramite una legge emergenziale e senza passare dal Congresso. Secondo i giudici, Trump non poteva farlo e non potrà più farlo. I motivi, li spieghiamo qui: x.com
Dalla Corte suprema americana arriva un duro schiaffo a Donald Trump. Con una sentenza appena emessa - sei i giudici favorevoli e tre quelli contrari -, sono stati bocciati i dazi introdotti dal presidente degli Stati Uniti. Perché - questa l’argomentazione - Tru - facebook.com facebook